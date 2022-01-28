Bu soygun düzeni

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında elektrik zamlarını eleştirdi.

Karaduman, “Geçen aralık ve ocak ayında kademeli elektrik ve doğal gaz kanunu TBMM’den geçti. Bir soygun düzenine daha fazla alan açılmıştır. Bu düzenleme, sadece elektrik şirketlerinin insanlarımızı daha fazla sömürmesine zemin hazırlamıştır. İki tane faturayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Aralık ayı içerisinde 145 TL gelen elektrik faturası, aynı tüketimle hesaplandığında Ocak ayı içerisinde 195 TL seviyesine çıkmıştır. Bir vatandaşımızın cep telefonuna gelen SMS’lerde Kasım ayında 972 TL gelen elektrik faturası, aralık ayı içerisinde bin 90 lira olmuş, çıkan kanunla birlikte ocak ayında 3 bin 310 TL. Dile kolay. Bu, soygun düzenin bizatihi kendisidir. İktidar, faizle mücadele iddialarının aksine piyasanın ve vatandaşın daha fazla borçlanmasına zemin hazırlanmıştır. Bu yapılanlar krize çözüm olmamış, istihdam genişlememiştir” ifadelerini kullandı. Ankara – Ahmet Terzi

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