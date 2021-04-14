Bu sürecin de üstesinden geleceğiz

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Türkiye olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Türkiye, geçmişte pek çok zorlukları atlatmış ve bugünlerde yaşadığımız zorlu sürecin de üstesinden gelecektir” dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Ataç ve Uysal, gündeme ilişkin konuları değerlendirdiler. Uysal, “Türkiye olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Türkiye, geçmişte pek çok zorlukları atlatmış ve bugünlerde yaşadığımız zorlu sürecin de üstesinden gelecektir. Yeter ki büyük kırılmalar, büyük kayıplar yaşamayalım. Aklın hizasında, bilimin ışığında problemleri ele alalım. Sorumluluk duygusu içerisinde siyaset yapan insanlar olarak bu ülkenin geleceğine her zaman inandık, bugün de inanıyoruz” dedi. Güzel günler yakında Başkan Ataç da ziyaretle ilgili şunları söyledi: “Ben, genel başkanımızı her haliyle takdir ediyorum. Türkiye’de örnek politikacılardandır. Tabi ki yaptığı çalışmaların karşısında başarılar da elde edecektir. Özellikle de Millet İttifakı’nda beraber olmamızdan dolayı mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Millet İttifakı olarak bütün olumsuzlukları geride bırakarak iktidar olma yolunda hızla ilerleyeceğiz. Ben iyi günlerin yakında olduğunu, aydınlanmanın yakında olduğunu ümit ediyorum. Hiçbir zaman da ümitsiz olmadım. Zaten iktidar partisinin yaptığı her şey düşüşlerinin bir eseri olarak gözüküyor. Milletimizin, Millet İttifakı’na destek vererek iktidara getireceğine ise inancım tamdır.” Eskişehir - Anka

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