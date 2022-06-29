Bütçede böyle sapma görülmedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dünkü grup toplantısında,“Bay Kriz’in bütçesinde olağanüstü bir öngörü başarısı yüzde 62’lik bir sapma var. Bu kadar büyük bir sapma, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez oluyor” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, öngörüsüzlüğün sonucu olarak da iflasını açıklayan AKP iktidarının ek bütçe istemek zorunda kaldığını ifade ederken, “Ek bütçe kanun teklifinde 2022 yılı için, 1 trilyon 751 milyar lira olarak kanunlaşan Merkezi Yönetim Bütçesi giderlerine 1 trilyon 80 milyar lira ödenek ilavesi isteniyor. Yani, ilave edilen ödeneğin başlangıç bütçesine oranı yüzde 62. Yani, aynı enflasyon ve kur tahminlerinde olduğu gibi Bay Kriz’in bütçesinde de olağanüstü bir öngörü başarısı yüzde 62’lik bir sapma var. Bu kadar büyük bir sapma, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez oluyor… İlave gelirlerin, başlangıç bütçe gelirlerine oranı ise, yüzde 73. Yani aslına bakarsanız, bu teklif ek bir bütçe değil, ikinci bir bütçe teklifidir” dedi.

BU TEKLİF EK BİR BÜTÇE DEĞİL, İKİNCİ BİR BÜTÇE TEKLİFİDİR

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, iktidarın 2022 yılında enflasyonun yüzde 9,8, dolar kurunun da, 9 lira 27 kuruş olmasını öngördüğünü hatırlatarak, “ Yüzde 9,8 olarak öngörülen enflasyon bugün, TÜİK rakamlarıyla bile yüzde 73.5’u buldu. Dolar kuru ise, 17 liraya dayandı.Şu öngörü yeteneğine bir bakar mısınız?... Bunlara öngörü değil, ancak dilek diyebiliriz. Belli ki Bay Kriz, geceleri yatmadan günlüğüne yazması gereken dileklerini, Bütçe Kanunu’na yazmış… Dünyanın hiçbir yerinde enflasyon tahmini 70 puan, kur tahmini ise yüzde 100 oranında sapan ne bir ülke ne de bir yönetim görmeniz mümkün değildir. Ama böyle bir rezalete imza atmak giderayak Bay Kriz’e nasip oldu “ diye konuştu.

HUZURLU MUSUN?

Geçen ay çaya gelen yüzde 47’lik zamdan sonra geçtiğimiz hafta da şekere yüzde 67 zam geldiğini hatırlatan Akşener, “Yani artık şekerli çay içmek bile zengin işi oldu. Türkşeker’in açıkladığı zam kararıyla birlikte; 50 kiloluk kristal şekerin, fabrika satış fiyatı, Tarım Kredi marketlerde, 390 liradan 650 liraya, diğer marketlerde ise 550 liradan 750 liraya çıktı. Sayın Erdoğan biz seni bundan 4 yıl önce uyarmıştık. ‘Şeker vatandır! Yapma, satma!’ demiştik. Şimdi ne demek istediğimizi anladın mı? Gözünü kör eden kıskançlığının, Cumhuriyet değerlerimize düşmanlığının ve ‘yaptım olducu’ zihniyetinin bugün memleketi getirdiği noktadan mutlu musun? Milletimizi, 1 kilo şekeri bile alamayacak hâle getirdiğin için huzurlu musun?” diye sordu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA