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9 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Çavuşoğlu, Abdulmehdi ile görüştü

09 Ocak 2020, Perşembe 16:22
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bağdat'ta Irak Başbakanı Abdulmehdi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Irak Başbakanı Adil Abdülmehdigörüşmesi, başkent Bağdat'taki Hükümet Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirildi. 

Bölgede artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimler kapsamında Bağdat'ı ziyaret eden Çavuşoğlu, Başbakan Abdülmehdi tarafından kabul edildi.

Abdülmehdi-Çavuşoğlu görüşmesine Türk ve Iraklı heyet de katıldı.

Çavuşoğlu, ziyaretiyle ilgili Twitter'dan da "Kardeş Irak’la ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere Bağdat’tayız" mesajını paylaştı.

Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü

Çavuşoğlu, Bağdat’ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı es-Selam Sarayı’ndaki toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı, bölgede artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimler kapsamında Çavuşoğlu'nun günübirlik ziyaret gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Ziyaret çerçevesinde bölgedeki gelişmelerin yanı sıra iki ülke ilişkilerinin de ele alınması öngörülüyor.

AA

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