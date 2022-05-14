Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in NATO kararıyla ilgili, "Burada maalesef bahsettiğimiz ülkeler PKK/YPG’lilere çok açık destek veriyor. Müttefik olacak bir ülkenin YPG/PKK'ya destek vermemesi gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı öncesi konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleriyle ilgili, "İki ülkenin dışişleri bakanları ile görüşeceğiz. Bu iki ülke PKK ve YPG'ye açık bir şekilde destek vermektedir. Bunlar terör örgütüdür. Müttefik olacak bir ülkenin YPG/PKK'ya destek vermemesi gerekiyor. Terör örgütlerine destek vermeleri kabul edilemez." dedi.

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