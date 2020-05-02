CHP'den 'YKS tarihi değişmesin' çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) açıklanan tarihte yapılması gerektiğini bildirdi.

Gökçen, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sınavın 25-26 Temmuz'a ertelenmesi kararının makul olduğunu belirtti.

Ancak son günlerde bu tarihin ekonomik nedenlerle yeniden öne alınacağı yönünde söylentiler çıktığına işaret eden Gökçen, bunun öğrencileri kötü etkilediğini savundu.

Gençlerin bütün bir yılını kaybetmeyi göze alarak yaşamını sınava göre programladığını kaydeden Gökçen, üniversiteye geçiş sınavına başvuran öğrencilerin sayısındaki artışa dikkati çekti.

2009'da üniversite sınavına başvuran öğrenci sayısı 1 milyon 450 bin 582 iken 2019'da bu sayının 2 milyon 528 bin 31'e çıktığına dikkati çeken Gökçen, "2009'da yerleşen öğrenci sayısı 786 bin 677 iken 2019'da bu sayı ancak 904 bin 176'ya çıktı. 15-34 yaş grubunda yalnızca yükseköğretim mezunu olan işsiz sayısı 840 bin iken sınav tam bir psikolojik savaş haline geliyor." ifadelerini kullandı.

Rekabet arttıkça öğrencilerin yalnızlaştığını savunan Gökçen, "Sınavın tekrar öne çekileceğine yönelik söylentilere bir an önce son verilerek sınavın 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacağı açıklanmalı ve milyonlarca kişinin hayatını etkileyebilecek bir rezalet önlenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.