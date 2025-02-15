CHP Genel Başkanı Özel, DP Genel Başkanı Uysal’ı ziyaret etti

CHP lideri Özgür Özel, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etti.

DP’yi ziyaretinde konuşan Özel, “Güncel siyasî meselelere ve hem dünyadaki, hem Türkiye’deki yaşanan tüm bu olumsuzluklara karşı hep birlikte Türkiye’nin çıkarları başta olmak üzere demokrasiyi savunma noktasındaki karşılıklı irademizi bir kez daha teyit etmiş olduk. Bundan sonra Türkiye için ve Cumhuriyet için yan yana birlikte olmaya devam edeceğiz” dedi.

Uysal ise “Türk siyaseti, Türk demokrasisi, muhalefet, muhalefet partileri, muhalefet siyasetçileri bir abluka altında. Bunu da ancak topyekun bir mücadeleyle yıkılabileceği inancı içerisindeyiz” diye konuştu.

Mehmet Kara - ANKARA