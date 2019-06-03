CHP'li Öztrak: Müdürlerin kusuru yoksa seçim neden yenilendi?

YSK, sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürlerinin yenilenecek seçimlerde de görev yapmasına karar verdi.

Müdürlerin kusuru yoksa seçim neden yenilendi? CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “İlçe Seçim Kurulu Başkan ve müdürlerinin kusuru varsa aynı Başkan ve müdürlerle seçimi yenilemek neden?” dedi. CHP, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturdukları iddiasıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin, yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesine karar vermesine tepki gösterdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada, “İlçe Seçim Kurulu Başkan ve müdürlerinin kusuru varsa aynı Başkan ve müdürlerle seçimi yenilemek neden? Başkan ve müdürlerin bir kusuru yok ise seçimi yenilemek neden?” diye sordu.

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