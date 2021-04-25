Çiftçi ne yazık ki çok mağdur

25 Nisan 2021, Pazar 17:45
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) depolarda kalan patatesi alıp, ihtiyaç sahiplerine dağıtmasını TBMM’de değerlendiren Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçi mağduriyetinin sürdüğünü söyledi.
Asıl destek yabancı çiftçiye
Çiftçiyi bitirmeyi başardınız
Gürer’in açıklaması şöyle: “Bakanın açıklamasına göre 10 bin ton patates alınmış. Bakanlık daha önceden 300 bin ton depolarda patates olduğunu belirtmişti. Cumhurbaşkanı da 1 milyon 200 bin ton patatesin çiftçiden alınacağını duyurmuştu. Ülkemizde 5 milyon 200 bin ton civarında bir patates yetişiyor. Bunun önemli bir bölümü bu yıl depolarda kalmıştı. Sistem olarak patates alımında iyi olan ürün tercih ediliyor. Çiftçinin durumuyla ilgili şu an bir açıklama yok. Ürünü çillenen filizlenen bozulan çiftçi ne yazık ki mağdur. Onlara da doluda selde afetlerde verilen destek gibi Tarım İl Müdürlükleri tarafından belirlenme yapılıp destek verilmelidir.”
AA
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