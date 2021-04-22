Çiftçiyi bitirmeyi başardınız

Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt fiyatlarına 10 kuruş zam yaptı. Sütçüler 10 kuruşluk zamma, “Amacınız küçük çiftçiyi bitirmekti. Sayın devlet büyüklerim bitirdiniz, başardınız” diyerek tepki gösterdi

Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt fiyatlarına 10 kuruş zam yaptı. Sütçüler 10 kuruşluk zamma tepki gösterdi. Mustafa Tekel, “Amacınız küçük çiftçiyi bitirmekti. Sayın devlet büyüklerim bitirdiniz, başardınız. Biz çapaya gitsek bundan daha iyi” derken çiftçi Mehmet Kani, “Bir duyduk şu 10 kuruşu vermişler bize. Ama 15 - 20 günde iki defa zam geldi yemlerimize” dedi. Çiğ süte 3 ayrı referans fiyat belirleyen Ulusal Süt Konseyi, 1 Mayıs-30 Haziran 2021 tarihleri arasında yağ değeri 3.50 ve üzeri olan A sınıfı çiğ sütün litre fiyatını 2,90 lira olarak belirledi. Yem fiyatlarındaki artışlara rağmen 10 kuruş zam yapılması dikkat çekti. İzmir’de besicilik ve süt üretimi yapan çiftçiler yem fiyatlarındaki yüksek zamlara karşılık 10 kuruşluk süt zammına isyan etti. Süt üreticileri tepkilerini şöyle dile getirdi:

Sayın devlet büyüklerim bitirdiniz, başardınız

Mustafa Tekel (İzmir Kiraz Karaburç Köyü): “Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Süt işi yapıyoruz. Amacınız küçük çiftçiyi bitirmekti. Sayın devlet büyüklerim bitirdiniz, başardınız. Biz çapaya gitsek bundan daha iyi. Yemin torbası 145 lira olmuş. Süt 2 lira 80 kuruş. Birkaç gün önce süte zam geldi 10 kuruş, yeme geldi 10 lira. Biz nasıl çıkacağız bu işin içinden. Yapmayalım, bırakalım, kapatalım. Haziran ve Temmuz’da yatacak olan param (borcum) var benim hayvanlarımın çoğu gebe. Parayı bulamayınca ne yapacağız. Biz bu gebe hayvanları keseceğiz bunun günahı ben miyim şimdi?”

Müjde olarak bir de televizyon da gördük

Mehmet Kani (İzmir Kiraz ilçesinde çiftçi): “Bir duyduk şu 10 kuruşu vermişler bize. Sanki sadâka veriyorlar. Biz Ocak ayında 50 kuruş almıştık. Ama 15- 20 günde iki defa zam geldi yemlerimize. Gelen zamlar şu gördüğünüz elektrik parasını ödemiyor. Müjde olarak bir de televizyon da gördük sabah. Ama yemler dedin mi, haftada 2 lira 3 lira geliyor zam. Şu an 141 lira 50 kuruş oldu süt yemi. Cumhuriyet tarihi boyunca çiftçi bu kadar kepazelik görmedi. Venezüella’dan peynir gelirse sütün olacak durumu bu.”

İzmir - anka