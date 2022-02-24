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24 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Çin ve Rus dışişleri bakanları telefonla görüştü

24 Şubat 2022, Perşembe 16:47
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Lavrov, görüşmede Ukrayna ile ilgili süreci ve Rusya'nın pozisyonu hakkında bilgi verdi.

ABD ve NATO'nun sürekli doğuya doğru genişleyerek taahhütlerine aykırı hareket ettiklerini, Yeni Minsk Anlaşması'nı uygulamayı reddettiklerini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2015 yılında kabul ettiği 2202 numaralı kararı ihlal ettiklerini söyleyen Lavrov, Rusya'nın, haklarını ve çıkarlarını korumak üzere gerekli önlemleri almak zorunda kaldığını belirtti.

Bakan Vang da Çin'in tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu vurgulayarak "Aynı zamanda Ukrayna sorununun karmaşık ve özel tarihsel boyutları olduğunu görüyor ve Rusya'nın güvenlik sorunlarına dair meşru endişelerini anlıyoruz. Çin, Soğuk Savaş mantığının tamamen terk edilmesi ve sonunda dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik mekanizmasının diyalog ve müzakere yoluyla oluşturulması gerektiğini savunuyor." dedi.

Vang, 22 Şubat'ta Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde de tüm ülkelerin meşru güvenlik endişelerine saygı duyulması ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkelerinin korunması gerektiğini vurgulamıştı.

Görüşmede Ukrayna sorununun Minsk Anlaşması'nın etkin şekilde uygulanmasının gecikmesi nedeniyle büyüdüğü görüşünü dile getiren Vang, "Çin, bir kez daha tüm taraflara itidalle hareket etme, gerilimi düşürme ve güvenliğin bölünmezliği prensibini göz önüne alarak farklılıklarını diyalog ve müzakere yoluyla çözme çağrısı yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.

AA

Etiketler: Çin, Rus, dışişleri bakanları
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