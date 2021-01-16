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16 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

16 Ocak 2021, Cumartesi 16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Azerbaycan'ın haklı davasında büyük bir mücadeleyle elde ettiği Dağlık Karabağ zaferinin bölge barışı ve istikrarı adına yeni imkanlar getirdiğini belirterek, Türkiye'nin Azerbaycan'a bu yeni dönemde de bütün alanlarda katkı ve desteğinin süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'da onarım ve inşa faaliyetlerinin başlamış olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev, görüşme
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