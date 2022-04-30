Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el-Said ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular değerlendirildi.
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el-Said'in telefonda görüştüğünü duyurdu.
Görüşmede, Türkiye-Umman ilişkileri güçlendirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Umman’la iş birliğini her alanda geliştirmeye büyük önem verdiklerini ifade etti.