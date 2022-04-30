Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el-Said ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular değerlendirildi.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el-Said'in telefonda görüştüğünü duyurdu. Görüşmede, Türkiye-Umman ilişkileri güçlendirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Umman’la iş birliğini her alanda geliştirmeye büyük önem verdiklerini ifade etti.

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