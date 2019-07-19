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Demokrasi ve hukuktan uzaklaşmak ekonomiyi bozdu

19 Temmuz 2019, Cuma 23:30
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, ekonomide dengelerin bozulmasının sebebinin, son dört yılda hızla demokrasiden ve hukuktan uzaklaşmak, AB ile olan ilişkilerin bozulması olduğunu söyledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 11. Kalkınma Planına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresinin 2.oturumunda konuştu. Dört yılda Türkiye’nin gelecek hedeflerinin çok gerilediğini belirten Uysal, “Ekonomideki dengeleri bozan ise, son dört yılda hızla demokrasiden ve hukuktan uzaklaşmak, AB ile olan ilişkilerin bozulması oldu. Böylece Türkiye’nin 2023 için hayalleri 2018 için kurduğu hedeflerin bile gerisine düştü. Krizden çıkış için öncelikle yaşamakta olduğumuz duruma gerçekçi bir teşhis koymak, sonra da borç çevirmeye değil, reel ekonomiye dayalı, yatırım ortamını iyileştiren, üretim odaklı, sanayi ve tarıma önem veren, halkın refahını hedefleyen, işsizliği azaltacak, kapsamlı bir programı tavizsiz ve titizlikle uygulamak gerekiyor” dedi. 

İstikametini kaybetmiş bir Türkiye portresi

Türkiye’yi kendi risklerini içe kapatarak yöneteceğini düşünen bir iktidar olmasına rağmen dünyada hızlı değişimlerin olduğu böyle bir dönemde Türkiye’nin performansıyla yetinebilme imkânımız olmadığını söyleyen Uysal,  “Bu potansiyeli ortaya çıkaracak olan da siyasettir, bu iklimi ortaya serecek olan da siyasettir ama bugün maalesef -içeriden ve dışarıdan baktığımızda- biraz daha içe kapanmış, bütün çıpalarından bağımsız hâle gelmiş, istikametini kaybetmiş bir Türkiye portresiyle karşı karşıyayız” diye konuştu. Kurumların çöktüğü bu süreçte maalesef, siyasetin arka bahçesi haline getirmeye çalışılan üniversitelerden başlayarak Türkiye’nin nitelikli insan üretiminin, nitelikli insan gücü yetiştirmenin sıkıntılı bir halde olduğunu gördüğünü söyleyen Uysal, “Umarım bu değerler ve hedeflerle sadece lafzıyla değil ruhuyla da kendilerini bağlar bu iktidar sahipleri ve bu hedeflere ulaşırız” dedi. 

Meydan okumalara karşı ne yapıyoruz?

Dünyanın değiştiğini, yeni trendler, yeni küresel meydan okumaların olduğunu söyleyen Uysal, “Türkiye’ye karşı tarihinde yaşamadığımız meydan okumalar var. Türkiye’nin de bunlara karşı meydan okumaları var. Türkiye ile aynileşmiş bir siyasi parti olarak, iktidar olarak, iktidarın meydan okumaları var. Benim bu plan çerçevesinde aradığım, cevabını görmek istediğim şu: Acaba bu meydan okumalarımızın karşısına bütün milli güç unsurlarımızı koyabiliyor muyuz? Ortaya koyduğumuz hedeflere sevk ve idare edebileceğimiz, kuşatıcılığı, kapsayıcılığı birtakım değerler temelinde, birtakım evrensel parametreler, ölçüler temelinde adeta planın içerisine boca edilmiş pek çok ifadeyi görüyoruz” ifadelerini kullandı. 

HABER: FATİH KARAGÖZ

Etiketler: Türkiye, demokrasi, Gültekin Uysal, Demokrat Parti
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