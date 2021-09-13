DEVA lideri Ali Babacan Türkiye’de yaşanan zorbalığa son vereceklerini söyleyerek, “İktidar gücünü ele geçirenlerin yaşam tarzını topluma dayatmasını kabul etmiyoruz” dedi.

Demokrasi vurgusu yapan Babacan “Devletin yaşam tarzını dönüştürme gibi bir görevi olamaz. Buna özgürlükçü demokrasi denmez. Artık bu döngünün kırılması gerekiyor, gerçekten demokrat bir duruşa ihtiyaç var” ifadelerini kullandı. Zamanında iktidar partisine oy vermiş vatandaşların bile artık yaşananlara toleransının kalmadığını söyleyen Babacan “Nöbetleşe zorbalığa son vereceğiz” çıkışını KARAR’a anlattı: İktidar gücünü ele geçirenlerin yaşam tarzını topluma dayatmasını kabul etmiyoruz. Seçimlerden sonra oluşacak yönetimde, çoğulcu bir demokrasi anlayışı hâkim olmalı. Tablo bir sene öncesine göre değişti. İktidara çok yoğun destek vermiş ilçelerde dahi vatandaşın toleransı kalmadı. Artık katlanmak ve tahammül etmek istemiyorlar. Bu sene insanlar daha rahat konuşuyor. ‘Çek kardeşim’ diyor. Korkmadan konuşuyor olmak mutlaka bir çözüm getirir” dedi.

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