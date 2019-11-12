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13 KASIM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Demokrat Parti’de kongre heyecanı devam ediyor

12 Kasım 2019, Salı 19:30
Demokrat Parti (DP) İstanbul’da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Çalışmaları kongrelere yoğunlaştıran DP, Zeytinburnu ilçe kongresini gerçekleştirdi. 10 Kasım 2019 Pazar günü düzenlenen kongre, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Kongreye telefonla katılan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yapılacak seçimde adaylara başarılar diledi. Genel Başkanın bu katılımı kongreden büyük bir alkış alarak coşkuya sebep oldu. Yapılan ilçe kongresinde Servet Hacıahmetoğlu İlçe Başkanı seçilirken, ilçe yönetimine ise, Onur Aslan, Gökhan Mutlu, Ali İhsan Kaya, Yaşar Avcı, Sevinç İskurt Ay, Aygün Şan, Seyitali Gözel, Hüseyin İkinci seçildi. Divan Kurulu’nda ise Mustafa Karagöz, İbrahim Şencan, Sevinç İskurt bulundu. 

İstanbul – Yeni Asya

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