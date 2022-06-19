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"Denge ve denetleme için parlamenter sistem"

19 Haziran 2022, Pazar 23:40
DP’li Bülent Şahinalp, “Yarının Türkiye’sini inşa etmek için hazırladığımız, güçlendirilmiş parlamenter sistemde kuvvetler ayrılığı ilkesine ve etkin denge ve denetleme mekanizmalarına dayanan bir hükümet sistemi amaçlıyoruz” dedi.

İstanbul Kartal’da ‘Neden güçlendirilmiş parlamenter sistem?’ başlıklı bir panelde konuşan Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, “Yarının Türkiye’sini inşa etmek için hazırladığımız, güçlendirilmiş parlamenter sistemde kuvvetler ayrılığı ilkesine ve etkin denge ve denetleme mekanizmalarına dayanan bir hükümet sistemi amaçlıyoruz. Bu sebeple cumhurbaşkanı kendisinden beklenen uzlaştırıcı hakem rolünü üstlenebilecek Cumhurbaşkanlığı devletin ve milletin birliğini temsil etmesi amacıyla tarafsız ve partiler üstü bir yapıya kavuşturulacaktır. Cumhurbaşkanı ile Meclis’in görev sürelerinin ayrıştırılması amacıyla cumhurbaşkanının görev süresini 7 yıl olarak belirledik. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin varsa partisiyle ilişiği kesilecek ve görevi sona eren cumhurbaşkanı aktif siyasete bir daha dönemeyecektir” dedi.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin OHAL’e bakışı

Devletin başı sıfatını taşıyan Cumhurbaşkanlığı temsili görev ve yetkilere sahip bir makam olarak düzenleneceğini ifade eden Şahinalp, şunları da kaydetti: “Başbakan, parlamenter sistem gelenek ve ilkelerine uygun olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri tarafından belirlenecektir. Başbakanın belirlenmesi bakımından Cumhurbaşkanı Meclis’te en çok milletvekiline sahip partiye hükümeti kurma görevi verecektir. Başbakan ve bakanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı hem bireysel hem de kolektif olarak sorumlu tutulacaklardır. Güçlendirilmiş parlamenter sistemde Cumhurbaşkanının ya da Bakanlar Kurulu’nun tek başına OHAL ilan etme yetkisi olmayacaktır. Olağanüstü hal ilan etme yetkisi Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’na ait olacaktır. Bu yetki TBMM’nin onayına tabi tutulacaktır. Olağanüstü hal rejiminin istisnai niteliğinin bir gereği olarak OHAL için öngörülen süreler kısaltılacaktır. Olağanüstü hal rejiminin keyfi bir yönetime dönüşmesine engel olmak amacıyla olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerine hukuk sistemimizde yer verilmeyecektir. Bu kapsamda olağanüstü halin hukuk devletinin güvenceleri çerçevesinde sürdürülmesini sağlamak üzere olağanüstü hal kanununda gerekli düzenlemeler yapılacaktır.” 

Etiketler: denge. denetleme, parlamenter sistem
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