Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TÜİK’in enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Davutoğlu, “Hani faiz sebep, enflasyon neticeydi? Mızrak çuvala sığmıyor; TÜİK bile yıllık enflasyonu %36 açıklıyor, gerçek enflasyon ise bunun iki katından fazla. Acilen dünyada eşi benzeri olmayan cahil ekonomi deneyinize son verin. Derdimiz Geçim, Çözüm Seçim” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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