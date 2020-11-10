Devir teslimsiz devraldı

Berat Albayrak’ın istifasıyla boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanan AKP Mersin Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfü Elvan’ın, Meclis’te yemin ederek göreve başladı.

Lütfü Elvan, Meclis’te gazetecilerin sorusu üzerine, atamanın kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi. Bakanlıkta devir teslim olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Elvan, “Berat Bey’in sağlık problemleri nedeniyle devir teslim törenini gerçekleştiremeyeceğiz” bilgisini verdi.

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