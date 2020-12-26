'Dildeki sertleşme çaresizlik ifadesi'

Siyaset Bilimci Doç. Dr. Burak Cop, dildeki sertleşmenin ve muhalefetin sindirilmeye çalışılmasının, iktidarın zayıflaması ve siyasal çaresizliğinden kaynaklandığını söylüyor.

Siyaset Bilimci Doç. Dr. Burak Cop, Artı Gerçek’ten Derya Okatan’ın gündeme dair sorularını cevapladı. Cop, dildeki sertleşmeyi ve muhalefetin sindirilmeye çalışılmasını iktidarın zayıflamasına ve siyasal çaresizliğe bağlıyor. Cop, AİHM’in Selahattin Demirtaş kararıyla ilgili iktidarın verdiği tepkinin de hiçbir hukukî temeli olmadığını belirtiyor. Cop’a göre, bu tepki “iç kamuoyuna yönelik popülist bir tepki.”

Cumhur İttifakı’nın desteği eriyor

“Bahçeli ve Semih Yalçın’ın HDP için kullandığı “haşere”, “itlaf edilmeli” gibi ifadeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna Cop, “Ben bu açık şiddet çağrısı niteliğindeki açıklamaları bütünün bir parçası olarak görüyorum. O bütünün içinde, söz gelimi Meral Akşener’e “yuvana dön” çağrısı da var. Git gide desteği eriyen bir ittifak ve siyasi sıkışmışlık söz konusu. İşin aslı bu. Hemen hemen bütün kamuoyu araştırmaları Cumhur İttifakı’nı yüzde 45 veya altında gösteriyor. Dildeki sertleşme, tabii sertleşme tabirinin hafif kaldığı, siyasette olmaması gereken bu söylem, siyasal çaresizliğin ifadesi olarak görülebilir. Ama siyasî bir manivela olarak kullanılıyor dahi olsa korkunç ifadeler bunlar” cevabını verdi.

Gerçek sorunların konuşulmasını istemiyorlar

“Siyasetçilere “terörist” suçlaması amiyane tabirle ayağa düşmüş durumda” diyen Cop, şu şekilde devam etti: “Ömer Faruk Gergerlioğlu “terörist”, Selahattin Demirtaş “terörist”… Bazı siyasetçiler, rakiplerine artık “terörist” demeye başladılar. Ciddiye alıp yanıt vermek bile zaman kaybı olabilir, ama söylemek zorundayım; haklarında bırakın yargı kararı olmasını, soruşturma bile olmayan insanlar “teröristlikle” suçlanıyor. Türkiye’de zaten zayıflamış olan tartışma adabını tamamen boğuyor, demokrasi kültüründen arta kalan ne varsa tamamen ortadan kaldırıyorlar. Tabiî bir de memleketin gerçek, yakıcı sorunlarının konuşulmasına engel olmak istiyorlar.”

En geniş demokrasi ittifakı kurulmalı

Muhalefetin sindirilmeye çalışılmasının da iktidarın zayıfladığının bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Cop, “Bunu asla akıldan çıkarmamak lâzım. Hukuk devletinden yana güçleri bir araya getirecek en geniş demokrasi ittifakının kurulması ana hedef olmalı. Yapılan bütün bu hamleler ittifakın potansiyel bileşenlerini sindirmeye, dikkatini dağıtmaya, demoralize etmeye yönelik. İktidarın bu hamleleri neden yapma ihtiyacı hissettiği akılda tutulursa, muhalefet için bir arada hareket etme motivasyonu sağlanabilir. Bir de söylemeye bile gerek yok, gündem saptırmalara, provokasyonlara gelinmemesi gerekiyor” dedi.