Dışa bağımlılığı arttırdılar

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımda plansızlık ve öngörüsüzlüğün dışa bağımlılığı arttırdığını belirterek, “İthalat yerine çiftçiye destek verip, üretimi teşvik edelim. Yoksa gelecekte gıdaya erişimde de ciddî sorunlar yaşarız” uyarısında bulundu.

İktidarının ithalata yönelik tarım politikasını eleştiren ve uyarılarda bulundan Gürer, hububatın yanı sıra bakliyat, bitkisel ham yağ, ayçiçeği ve pamukta da ithalata yönelik bir politika izlendiğini, bu ürünlerde dışa bağımlılığı önlemenin yolunun çiftçiyi destekleyip teşvik etmekten geçtiğini ifade etti. Ankara - Adnan Solmaz

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