Dolarlar, faiz için gelen yabancıya satıldı

Merkez Bankası’nın satılan rezervleriyle ilgili açıklama yapan İYİ Partili Bilge Yılmaz, “128 milyar doların bir kısmı, Türkiye’ye yüksek faiz için gelmiş yabancıya çok karlı bir şekilde çıkış yapma şeklinde onlara satıldı. Ve bu para da gitti kısa vadede geri gelecek gibi de durmuyor” dedi.

gazeteduvar’ın haberine göre, İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, Merkez Bankası’nın döviz rezervleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Merkez Bankası rezervlerinin nereye harcandığını soran Yılmaz, “O 128 milyar doların bir kısmı, Türkiye’ye yüksek faiz için gelmiş yabancıya çok karlı bir şekilde çıkış yapma şeklinde onlara satıldı. Ve bu para da gitti kısa vadede geri gelecek gibi de durmuyor” dedi. Çar çur ettiler Uygulanan yanlış politikalar ile birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın elindeki döviz rezervlerini ‘çarçur ettiğini’ söyleyen Yılmaz, “Uzun süredir bu kamuoyunu da meşgul eden bir konu. İşte önce 128 milyar dolar, ondan sonra ikinci bir 55 milyar dolar… Bu paralar nereye gidiyor, neye harcanıyor? Şimdi doğru para politikaları uygulanmayınca, vatandaşın doğru para politikaları uygulandığına güveni kalmayınca, Türk lirasından bir kaçış oluyor. Ve bu da maalesef doların ve diğer yabancı para birimlerinin Türk lirasına karşı değer kazanmasına yol açıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bin bir zorlukla biriktirdiği dolarlar çarçur edildi. Bunlar arka kapıdan ve direk olarak piyasaya sürüldü. Peki, bu dolarları kim aldı?” diye sordu. Haber Merkezi

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