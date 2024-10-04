DP İstanbul İl Başkanlığı kongreye gidiyor

Demokrat Parti İstanbul İl başkanlığı, hafta sonu olağan kongreye gidiyor. Genel başkan Gültekin Uysalın da katılımı ile gerçekleşecek kongrenin ana başlığı, ‘’Söz Yeniden Milletin’’ sloganı ile Demokrat kitleleri harekete geçirmek olacak.

DP İstanbul İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Aytekin Coşkun "Bu bayrağı taşıyan ve bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm demokratları kongreye bekliyoruz. Cumartesi günü saat 12.00 de Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde yapılacak. İlçe başkanları, delegeler ve siyaseten gönül vermişlerin kongreye katılması bekleniyor. Türkiye kongresine gidecek delegelerinde seçileceği kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyoruz" dedi. Dört aylık il başkanlığı sürecinde il başkanı Adem İpek, mücadeleyi hiç bırakmadıklarını, DP bayrağını taşımaya devam edeceklerini söyledi.

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