Ekonomi dikta ile düzeltilmez

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Türkiye’nin ekonomisini değerlendirerek, ekonominin diktayla düzeltilemeyeceğini söyledi.

Akşener, “Geçinmek için ne yapacağını bilemeyen halka iktidar hâlâ masal anlatıyor” dedi. Erdoğan’ın sık sık gündemine getirdiği IMF borcunu hatırlatan Akşener, “2001 krizi sonrasında Türkiye’nin IMF’den aldığı faizin oranı kaçtı hatırlıyor musunuz? Ak Parti’nin sözüm ona uçuran ekonomi günlerinde Türkiye en iyi ihtimalle bunun iki katı faizle borçlanabiliyor. 2002’deki şartları mumla arıyoruz. Keşke her şey emrettiğinizde ve istediğiniz gibi gerçekleşseydi. Ama bu iş o kadar kolay değil. Ekonomi bilim denilen alanlar dikta etmekle toparlanmıyor. Bu yol yol değil” diye konuştu. Türk lirasının değer kaybetmeye devam edeceğini bunun da enflasyonu yılsonuna kadar körükleyeceğini söyleyen Akşener, “Neden? Çünkü hâlâ ithalatı azaltmadınız. Herkesi ithal ürün kullanmaya mahkûm eden bir ekonomi takip ediyorsunuz. Bu yol yol değil Sayın Erdoğan” dedi.

Ankara – Recep Gören