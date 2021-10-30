Elitaş: 128 milyar salgında harcandı

TBMM Genel Kurulu’nda, 2020 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Raporu hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun hazırladığı rapor görüşüldü.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarlık rezervine değindi. Elitaş, 128 milyar doların pandemi döneminde ‘insanların menfaati için harcandığını’ ileri sürdü.

CHP’Lİ ÖZEL: 2019’DA PANDEMİ Mİ VAR?

Bu sözlerin ardından muhalefetin Merkez Bankası’nın kayıp 128 milyar dolarlık rezervine ilişkin eleştirilere ilişkin de Elitaş, 2020 yılının başında bütün dünyada yayılan korona virüsü salgınının etkilerinden söz etti. gazeteduvar’ın haberine göre, Covid-19 salgınıyla 2019 yılının başından bu yana mücadele ettiklerini iddia eden Elitaş, “128 milyar dolar, 2019 yılının başından 2021 yılının ilk yarısına kadar süreyle dünyanın yaşadığı pandemi krizi çerçevesinde, ülkemizde evlerine kapanan, işyerleri kapanan, faaliyetlerine devam etmeyen, işsiz kalan işçilere destek olmak üzere bu ülkenin insanlarının menfaatine harcanmıştır” dedi. CHP Grup Başkanveklili Özgür Özel ise bu sözlere, “2019’da pandemi mi var ya? Vallahi yalan, billahi yalan” yanıtını verdi.