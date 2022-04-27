En temel ihtiyaçlar bile lüks oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel merkezde basın toplantısı düzenledi.

Karamollaoğlu, en temel ihtiyaçların artık lüks olduğunu ifade ederek, “Vatandaşımızın son günlerde en mustarip olduğu konular zannederim ev-araba fiyatları ve kiralarda yaşanan artışlardır. Parti çevresinin çıkarlarını, milletin çıkarlarının önüne koymuş bir yönetim anlayışı nedeniyle; insanımızın hayat kalitesi her geçen düşüyor. Sağlıklı beslenme, nitelikli eğitim, ulaşım ve hatta barınma gibi en temel ihtiyaçlar orta sınıf ve dar gelirli kesim için büyük bir lüks oldu. İnsanlar bırakın ev sahibi olmayı, artık kiralık ev bile bulamıyorlar” ifadelerini kullandı. Ankara - Ahmet Terzi

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