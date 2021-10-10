Erdoğan büyüme masalları anlatıyor

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adana’da miting yaptığı alanda vatandaşın polis noktasındaki kumanyaları topladığı bir video paylaşarak, “Erdoğan’ın büyüme masalları anlattığı alanın girişinde polislerin kumanyalarından artan yiyecekleri insanlar topluyor. Saray bu büyük utancı görmez” dedi.

İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adana’da miting yaptığı alandan bir video paylaştı. Videoda, Erdoğan’ın büyüme oranları üzerine bir konuşma yaptığı sırada vatandaşların polis arama noktasında bulunan kumanyaları topladığı görülüyor. Özkan, bu videoyu “Erdoğan’ın büyüme masalları anlattığı alanın girişinde polislerin kumanyalarından artan yiyecekleri insanlar topluyor. Saray bu büyük utancı görmez” mesajı ile paylaştı. Adana - anka

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