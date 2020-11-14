Erdoğan: Ekonomi, hukuk ve demokraside yeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın il kongreleri konuşmasından öne çıkan bası satır başları şöyle: "AK Parti geçtiğimiz 18 yılda ülkemizi demokraside ve kalkınmada tarihinde görülmemiş hizmetlerle yatırımlarla eserlerle tanıştırmıştır." "Milletimizden bu kritik dönemde salgınla mücadele için uygulamaya koyduğumuz tedbirlere hassasiyetle riayet etmelerini bekliyorum." "18 yılda hem milletimizi özlemini çektiği haklara, özgürlüklere, itibara kavuşturduk hem de vatan topraklarının her karışını eserlerle hizmetlerle yatırımlarla donatarak geri kalmışlık zincirini kırdık. "Böyle tarihi ve kutlu bir mücadelede senlik benlik kavgasına, şahsi çıkarları davasının üzerine çıkarmaya, hele hele kibre, atalete, tembelliğe, nobranlığa asla yer yoktur." "Bugün artık milletimize ve tüm dostlarımıza güven veren, umut veren, heyecan veren bir Türkiye var." "İnşallah hedeflerimize doğru adım adım yaklaştıkça demokraside ve ekonomide çok daha büyük kazanımlara kavuşacağız." Euronews Türkçe

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