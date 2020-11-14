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14 KASIM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Erdoğan: Ekonomi, hukuk ve demokraside yeni bir seferberlik başlatıyoruz

14 Kasım 2020, Cumartesi 14:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın il kongreleri konuşmasından öne çıkan bası satır başları şöyle:

"AK Parti geçtiğimiz 18 yılda ülkemizi demokraside ve kalkınmada tarihinde görülmemiş hizmetlerle yatırımlarla eserlerle tanıştırmıştır."

"Milletimizden bu kritik dönemde salgınla mücadele için uygulamaya koyduğumuz tedbirlere hassasiyetle riayet etmelerini bekliyorum."

"18 yılda hem milletimizi özlemini çektiği haklara, özgürlüklere, itibara kavuşturduk hem de vatan topraklarının her karışını eserlerle hizmetlerle yatırımlarla donatarak geri kalmışlık zincirini kırdık.

"Böyle tarihi ve kutlu bir mücadelede senlik benlik kavgasına, şahsi çıkarları davasının üzerine çıkarmaya, hele hele kibre, atalete, tembelliğe, nobranlığa asla yer yoktur."

"Bugün artık milletimize ve tüm dostlarımıza güven veren, umut veren, heyecan veren bir Türkiye var."

"İnşallah hedeflerimize doğru adım adım yaklaştıkça demokraside ve ekonomide çok daha büyük kazanımlara kavuşacağız."

Euronews Türkçe

Etiketler: Erdoğan, ekonomi, hukuk, demokrasi, seferberlik
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  • Hüseyin İlhan

    14.11.2020 14:52:16

    İnanmak istiyorum ancaaak daha evvelki sözleriyle yaptıkları bana sakın haaaa sakın haaa 'bir mü'min aynı delikten üç kez yılana ısırtmaz,diye Hz.Muhammed SAV.Efendimizin ikazı hatırıma geldi. Halkın seçtiği belediye başkanına darbe yapıp cebren istifa etttiren,müslüman şehidi katillere satıp hakkını gasp ettiren,milletin haklarını yandaşlarına peşkeş çekenlerin hak-hukuk-demokrasi ve ekonomide reform sözü serapa söylenmiş sözler olarak anlıyor ve görüyorum.

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