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14 HAZİRAN 2019 CUMA - YIL: 50

Erdoğan: İBB Başkan adaylarının canlı yayın tartışması kırılma noktası olacak

14 Haziran 2019, Cuma 19:01
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İBB Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geleceği canlı yayın tartışmasının kırılma noktası olacağını ve seçime ilişkin çok ciddi bir ışık vereceğini düşündüğünü söyledi. Erdoğan, "İstanbul seçimiyle ilgili halkla kucaklaşma toplantıları yapmayacağımı kimse söyleyemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan'a hareketi öncesinde Yeşilköy Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları AKP'li Yıldırım ile CHP'li İmamoğlu'nun 16 Haziran Pazar akşamı bir araya geleceği canlı yayınla ilgili, "Siz izleyecek misiniz? Bu yayının nasıl geçmesini temenni ediyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Tüm Türkiye inşallah tartışmayı izler" dedi.

Erdoğan, "İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir, bunu bizzat o akşam ki müzakereden sonra çok daha net güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak diye inanıyorum ve bunun gerçekten son kırılma noktası olan pazar günü, bir haftaya da çok ciddi bir ışık verecektir diye inanıyorum" diye konuştu.

İstanbul seçimleri öncesi miting yapıp yapmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Önümüzdeki hafta içerisinde halkla buluşmalar çerçevesinde halkımızla bir arada olmak suretiyle İstanbul'umuzu beraber dolaşacağız.Kalan son haftaya girerken bu tür halkla kucaklaşma toplantıları yapmayacağımı kimse söyleyemez" ifadesini kullandı.

'İSTANBUL'U EN İDEAL HANGİ YÖNETİCİ YÖNETEBİLİR, HALKIMIZ DEĞERLENDİRME FIRSATINI BULACAK'

(Yıldırım-İmamoğlu ortak canlı yayını) Görevlendirdiğimiz arkadaşlar ön hazırlıkları iyi bir şekilde yaptılar. Sadece Türkiye'de, İstanbul değil tüm Türkiye'nin bu tartışmayı izleme imkanı olacak. İstanbul sadece İstanbul'da yaşayanlara hitap eden bir yer değil. İstanbul adeta 81 vilayetin özeti olan bir ilimiz. O akşam burayı izleyenler, Sivaslı bile İstanbul'daki Sivaslı hemşerisini arayıp bu müzakerenin kendi arasında müzakeresini yapacak.

İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir, bunu bizzat o akşam ki müzakereden sonra çok daha net güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak diye inanıyorum ve bunun gerçekten son kırılma noktası olan pazar günü, bir haftaya da çok ciddi bir ışık verecektir diye inanıyorum.

Etiketler: İstanbul, yerel seçim, Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım
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