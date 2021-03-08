"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüştü

08 Mart 2021, Pazartesi 17:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, koronavirüs ve Kıbrıs meselesi ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu ele alındı

Görüşmede, ticaret, turizm, savunma, tarım, hizmet, yatırım ve koronavirüsle mücadele başta olmak üzere birçok alanda Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın şartlarının da elvermesiyle Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu’na bu yılın ikinci yarısında ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirterek, nisan ayında turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığını söyledi.

29 Aralık 2020’de Serbest Ticaret Anlaşması’nın imzalanmasının iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası teşkil etttiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda atılacak adımların 20 milyar dolar olarak belirlenen ikili ticaret hacmi hedefine ulaşmayı kolaylaştıracağını vurguladı.

Erdoğan'dan Kıbrıs meselesindeki çabalara teşekkür

Kıbrıs meselesinde İngiltere'nin son dönemde gösterdiği çabaları memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki devletli çözümle yalnızca adadaki iki taraf için değil, yeni bölgesel iş birliği fırsatları bakımından herkes için kazan-kazan durumu meydana geleceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Kıbrıs’ta olduğu gibi Doğu Akdeniz ve Ege’de de yapıcı tutumuna devam ettiğini vurgulayarak, Yunanistan’ın kışkırtıcı eylem ve söylemlerine rağmen soğukkanlı tavrı ve istişari görüşmelere devam etme kararlılığını koruduklarını belirtti.

Etiketler: Erdoğan, İngiltere Başbakanı
Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Lübnan'daki siyasi kriz tüm alanlara yansımış durumda'

    ABD’de salgından ölenlerin sayısı 525 bini aştı

    Myanmar'da NLD'nin 2 Müslüman üyesinin işkenceyle öldürüldüğü iddia edildi

    Beşşar Esed ve eşi koronavirüse yakalandı

    Bakan Koca: Aşı programı planlandığı şekilde ilerliyor

    Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 93 milyonu aştı

    Myanmar'daki darbe protestolarında 3 kişi daha öldü

    MSB'den helikopter kazasına ilişkin yeni açıklama

    '1347 milletvekili fezlekesi incelemeye alındı'

    Hyundai Assan’da 3’üncü İzmitli heyecanı

    'Kyoto Deklarasyonu' kabul edildi

    Sokak kısıtlamasını ihlal eden 25 bin kişi hakkında işlem yapıldı

    1. ve 2. doz aşı olanların sayısı 10 milyonu geçti

    Hakan Atilla istifa etti

    Myanmar'da kamu binalarının çevresinde nöbet tutuluyor

    4 şehirde kar bekleniyor

    Anayasa Mahkemesi: Resmî ilân kesmek hak ihlâlidir

    'Ülke böyle yönetilmez'

    Salgın yönetilemiyor

    ABD'den Afgan liderlere barış mektubu

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Niğbolu kahramanı kahrından öldü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Şefkat kahramanları
    Ali FERŞADOĞLU

    En büyük meslek annelik değil midir?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Yeni Asya'dan Size

    5 yılda 30 milyon ziyaretçi
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    31 Mart Vak'sının başlama sebepleri
    Risale-i Nur'dan

    Kur'ân ve kâinat aynı kalemden
    Mehmet KARA

    Eylem plânında nihaî amaç
    Genel

    Anayasa Mahkemesi: Resmî ilân kesmek hak ihlâlidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.