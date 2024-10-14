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14 EKİM 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Erdoğan: İsrail'in her adımı kontrolümüzde

14 Ekim 2024, Pazartesi
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

“İsrail’in Gazze’ye saldırılarına paralel, Türkiye’de de toplumsal fay hatlarına yönelik saldırılar gerçekleşiyor. Yürütülen kirli kampanyalarla sokak eylemleri tetiklenmek isteniyor. Bu konuda istihbarat birimlerimizin tespitleri var mı? Karşı tedbirlere ilişkin bir çalışma söz konusu mu?” sorusunu cevaplayan Erdoğan, “İsrail’in bu saldırganlığı kulak ardı edilemez. Şu anda biz istihbarat teşkilatımızla A’dan Z’ye İsrail’in Türkiye’ye yönelik attığı veya atabileceği her türlü adımı tabii ki kontrol altında tutuyoruz. İsrail, sadece saldırdığı Filistin ve Lübnan’ın istikrarını hedef almıyor. Oradaki yangının çevreye etkilerinin olması için de uğraşıyor. Bunları bizim göz ardı etmemiz mümkün değil. Biz bütün bunların farkındayız. Elimiz kolumuz da bağlı durmuyoruz. Elbette toplumu tehdit eden her türlü riske karşı hükümetimizin tespit ve bertaraf etme çalışmaları var” dedi.

AA

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