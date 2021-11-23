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23 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

Erdoğan: Olmayacak erken seçim

23 Kasım 2021, Salı 14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim olmayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

 

"Yeni bir safhaya çıkarmış olacağız"

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"İnşallah 2023 Haziran seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığını yeniden kazanarak hem Cumhur İttifakı olarak Meclis'te çoğunluğu elde ederek, bu rekoru çok daha ileriye taşıyacağız. Biz, bundan 10 yıl önce 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde mevcut takvime göre seçim yılı 2024'tü. Fakat ilginçtir hala 'erken seçim, erken seçim'. Olmayacak erken seçim, Haziran 2023. Bunlar kiminle yürüdüklerinin farkında değiller. Geçti o, onlar tarih oldu. Öyle 15 ayda bir, 20 ayda bir seçim yapmak, bunlar ilkel kabilelerin işidir. Biz, modern bir yapının, modern bir dünyanın şu anda uygulamalarını ortaya koyan bir partiyiz ve Cumhur İttifakı'yız. Yaşanan gelişmeler seçimleri 2023'e, yani tam da 2023 hedeflerimizle kesişen yıla denk getirdi. Türkiye ve bizim için elbette her seçim önemlidir, her seçim hayatidir."

Dünyanın ve Türkiye'nin içinden geçtiği bu kritik sürecin, 2023 seçimlerini çok daha önemli hale getirdiğini vurgulayan Erdoğan, "Bu seçimleri kazanarak, ülkemizi 2002 Kasım'ından beri kurduğumuz eser ve hizmet altyapısı üzerinde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında yeni bir safhaya çıkarmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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  • Toygar

    23.11.2021 16:32:27

    Bahçeli ve arkasındakiler seçim olsun istememişler, diye anladım ben :(

Risale-i Nur Külliyatı

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