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11 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Erdoğan, Putin ile görüştü

11 Temmuz 2022, Pazartesi 18:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler’in Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planıyla ilgili olarak harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.

Diğer taraftan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın kalıcı ve adil bir barışla, müzakereler yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de müzakere sürecinin yeniden canlandırılması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Suriye’deki sınır-ötesi mekanizmanın uzatılmasına önem atfettiğini vurguladı.

PAŞİNYAN'DAN KURBAN BAYRAMI KUTLAMASI

Bununla birlikte, Erdoğan, Putin ile görüşmesinden önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ermenistan Başbakanı Paşinyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kurban Bayramı vesilesiyle kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaklaşan Vardavar Bayramı vesilesiyle Başbakan Paşinyan'ı tebrik etti.

İki lider, bölgedeki barış ve istikrarın güçlendirilmesine de katkı sağlayacak Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikili normalleşme sürecine verdikleri önemi vurguladı.

İki lider bu çerçevede ayrıca, Özel Temsilcilerin 1 Temmuz'daki görüşmelerinde uzlaşıya varılan hususların yakın zamanda uygulanması yönündeki beklentilerini ifade etti.

NTV

Etiketler: Erdoğan, Putin
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  • Celil

    11.7.2022 21:37:18

    Putin ve diğer ülke başkanları ile Görüşüyor . Enflasyon yükseliyor. Banka kredi faizleri artıyor. Hayat pahalılığı çekilmez hale geliyor. Dolar 17.40tl oluyor. Benzin ve mazot 27tl seviyelerine çıkıyor. Demek görüşmekle olmuyor. Hava civa yapmakla olmuyor . İş bitmiş. İtibar bitmiş. Güven kalmamış. Prestij yerlerde. Senden tek beklentimiz bizi seçime götür. Senden başka bir isteğimiz yok. Çünkü bilgi ve beceri kalmamış. Ve ülke olarak hak ettiğimiz yerde değiliz hemde çok çok uzaktayız .Hiç bir zaman bu ülke Nijerya ve Kenya gibi açlık içinde olan ülkelerle ekonomik olarak aynı seviyede hiç olmamıştı.Yeter artık yeter

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