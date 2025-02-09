Erdoğan, tehcir planı karsısında neden sessiz?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump’ın sözlerine sessiz kaldığını söyleyerek, “Buna nasıl susuyor Erdoğan?” diye sordu.

‘Gazze, ABD toprağı olacak’ diyen Trump’a tepki göster

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD Başkanı Trump’ın Gazze’nin ABD’ye bırakılmasına ilişkin açıklamasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘’sessiz’’ kaldığını söyledi.

Özel, “Trump, Erdoğan’ı övdü, övdü, övdü. Erdoğan da bundan pek mutlu oldu, böyle büyük bir keyifle bu övgüleri ve Türkiye’deki yansımalarını dinledi. Şimdi bu Trump diyor ki ‘Filistinliler, Gazze’de yaşamayacak. Orası yaşanmaz. Onları etraftaki ülkelere dağıtacağım. Gazze güzel yer, oranın enkazını kaldırmak bana yakışır. Deniz kenarı, pek güzel yermiş. Orayı imara, turizme açacağım. Dünyanın gözbebeği olacak.’ Duyuyor musunuz, Trump‘ı büyük bir hevesle alkışlayanlar, Erdoğan’ı övdü diye trompet, davul, zurna çalanlara ve Erdoğan’a soruyorum. Bu tehcirdir, bu zorla yer değiştirmedir, bu insanlık suçudur, bu soykırımın devamıdır, soykırımı kalıcılaştırmaktır, bu kutsal topraklardan Filistin’i söküp atmaktır. Buna nasıl susuyor Erdoğan?” ifadelerini kullandı.

Hatay - Anka