İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bitlis’te esnafı ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.

Uzun yıllardır aktif politikada yer aldığını; Doğru Yol Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi’nde görev yaptığını, bugün de İYİ Partinin genel başkanı olduğunu anlatan Akşener, şöyle konuştu: “Başladığımızdan bu yana ölçümüz hep şu olmuştur. Esnaf bu ülkenin belkemiğidir. Bizim ve dünya için esnaf, o ülkenin belkemiğidir. Çok uzun yıllardır sizler konuşulmuyordunuz. İşin, derdin nedir, akşam eve ekmek götürebiliyor musun kardeşim? Konuşulmuyordu ama siyaset şunun üzerinden yapılıyordu. Meral Akşener şucu, bilmem diğer partinin başkanı bucu. Size kadar indi. Arkadaşın, esnafın, çiftçinin, işsizin durumu ne, bunların hiçbirinin konuşulmadığı bir siyaset Türkiye’yi sardı. Ben bunu reddettim. Ayrışmalar üzerinden oy veriliyor. Ben başarılı oldum. Esnaf konuşmaya başladı. Sizin müşteriniz velinimet ise siyasiler için de seçmen velinimet. Dolayısıyla siyasetçinin karşınızda hazır olda durmasını istiyorsanız siyasetçiyi rekabet ettireceksiniz.”