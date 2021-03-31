Esnaf ve çiftçi Bahçeli’nin umurunda mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi eleştirdi.

Independent Türkçe’nin haberine göre Kılıçdaroğlu, “Ülke bu durumda. Ülke perişan ama kendisine milliyetçiyim diyen bir partinin genel başkanı onun da tek gündem konusu benim. Allah aşkına ben bütün ülkücülere seslenmek isterim. Esnafa, çiftçiye, emeklilere herkese seslenmek isterim. Ya Allah rızası için bir gün, ama bir gün Sayın Bahçeli’nin ya bu esnafın derdi nedir diye sorduğunu duydunuz mu? Duymadınız, duyamazsınız onun derdi biziz. Peki hadi esnafı unuttu diyelim. Bir güne bir gün Sayın Bahçeli’nin ya bu çiftçilerin derdi nedir diye bir soru sorduğunu duydunuz mu? Duyamazsınız, onun için esnaf, çiftçi hepsi hikâye” dedi.