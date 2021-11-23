Esnafı da mı terörist ilan edeceksiniz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Mutfaklarda yangın var. Dolarla ihale alanları ayrı yere koyuyorum ama hepimizin derdi, asgarî ücretle geçinenler. Fiyatlar artıyor herkes birbirini suçluyor. Hal esnafı ile konuştum, ‘Bu fiyatları arttıran siz misiniz?’ dedim. Dediler ki; ‘Çiftçinin kullandığı girdiler çok pahalı. Çiftçi dolarla belirlenen fiyatla gübreyi almak zorunda.’ Her gün, saat başı zam geliyor. ‘Üretici elindeki malı satmaktan tedirgin’ diyorlar. Bu tedirginlik felâket bir şey. ‘Satış yapıyorum ama fiyat artışından ben sorumlu değilim’ diyor. ‘Üreticiyi korumazlarsa açlık krizi ile karşı karşıya kalabiliriz’ dedi üreticiler. Hal esnafını terörist mi ilan edeceksin? Türk Lirası’nı eriten kim bakkal mı, çiftçi mi?” ifadelerini kullandı. Ankara - Recep Gören

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