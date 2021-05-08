Esnafın durumu her gün kötüleşiyor

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 19’da sabit tuttuğunu bunun piyasaların beklentisine uygun olduğunu söyleyen Usta, yaşanan enflasyonun esnafı derinden etkilediğine dikkat çekerek, “Türkiye’de esnaf zekâta muhtaç hale gelmiştir” dedi. Yüksek enflasyonun geliri düşük sabit çalışanları, işsizleri ve asgari ücretle çalışanları derinden etkilediğini söyleyen Usta, “Türkiye’nin sorunlarını çözmekte zorlanan iktidar Türkiye’yi yönetemiyor. Bir yıldır iş yerini açamayan bir esnaf var, fakat devletten destek alamayan her gün durumu daha zorlaşan bir esnaf kesimi var. Türkiye’de esnaf zekâta muhtaç hale gelmiştir. Bu hiç karşılaşmadığımız bir şeydi, esnafı bu hale getiren de hükümetin esnafı göz ardı eden uygulamalarıdır. Çiftçinin ürününün çöpe döküldüğü bir Türkiye manzarası yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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