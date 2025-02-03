Ev sahibi olmak iyice zorlaştı: 631 ay maaşı biriktirirseniz...

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Yalova 8. Olağan İl Kongresi’ne katıldı.

Arıkan Türkiye’de ev sahibi olabilmenin çok zorlaştığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Türkiye’de bir maaşla ev alabilmek için kaç ay çalışmanız gerekiyor biliyor musunuz? Bir maaşla ev alabilmek için yemeyeceksiniz, içmeyeceksiniz 631 ay maaşı biriktirirseniz Türkiye’de bir ev sahibi olabiliyorsunuz. Dünyada kaç ülke var? 180 ülke var. Biz kaçıncı sıradayız? 179. sıradayız. Sondan birinci sıradayız. Maaşla ev sahibi alabilmede dünyada sondan birinci vaziyete maalesef gelmiş durumdayız.” Yalova - Anka

Okunma Sayısı: 276

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.