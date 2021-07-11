Evlâdının akıbetini sormak haktır

Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü eyleminde gözaltına alınan, aralarında kayıp yakınlarının da olduğu 46 kişi, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçlamasıyla 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü (bugün) 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ikinci kez hâkim karşısına çıkacak.

Duruşma öncesi açıklama yapan DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, ‘Cumartesi Anneleri’nin gösteri ve toplantı yapma hakkını savunduklarını belirterek, “Evladının akıbetini sormak suç değil haktır” dedi. Gazete Duvar’ın haberine göre, Yeneroğlu silahsız ve saldırısız olarak düzenlenen ve barışçıl amaçlar doğrultusunda yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin tamamının anayasaya ve yasalara uygun olduğunu belirtti.

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