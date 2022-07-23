"Faizciye cömert, üreticiye cimri"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Giresun’da partisinin il kongresinde açıklamalarda bulundu.

Ahmet Davutoğlu, Giresun’da partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada, iktidar tarafından ödenen faizle alakalı olarak, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın ‘Nas’ diyerek hitap ettiği Allah’ın ilahı vahyini istismar ederek söylediği faiz yasağı konusunda öyle bir yere geldik ki dünyanın en yüksek faizini ödeyen ülke biziz. Kur korumalı mevduat adı altında hiç emek vermeden hiç yatırım yapmadan sadece ellerinde rant ile elde ettikleri parayı dolara endeksli olarak bankaya yatıranlara son 6 ay içinde ödenilen, gelinen miktar 200 milyar Türk lirasına yaklaştı. Düpedüz faiz. Bütün çiftçilere Türkiye’de verdikleri destek 35 milyar. Şimdi faizcilere gelirken cömertler, beş müteahhitlere gelirken cömertler, akrabalarına, yakınlarına gelirken cömertler ama iş fındık üreticisine geldi mi cimriliğin zirvesini yaparlar” dedi.