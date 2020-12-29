Fatura asgari ücretliye çıktı

CHP’Lİ SEYİT TORUN, HÜKÜMETİN EKONOMİK KRİZİN FATURASINI YURTTAŞA ÇIKARDIĞINI BELİRTEREK, “İKTİDAR, ÜLKEMİZİ EKONOMİK BUHRANA SOKANLAR, ACI REÇETEYİ, DOLARLA İHALE ALANLARA DEĞİL, EMEKÇİYE ÇIKARDI” DEDİ.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun hükümet ve işverenlerin oylarıyla belirlenen 2 bin 825 lira 90 kuruş asgarî ücreti “Sömürü ücreti” olduğunu söyledi. Torun, “Ülkenin nasıl yönetileceği, kaynakların kime harcanacağı, bir tercih meselesidir” dedi. Torun hükümetin ekonomik krizin faturasını yurttaşa çıkardığına dikkat çeke- rek, “İktidar, milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren 2021 yılı asgarî ücretini, 2 bin 825 lira olarak belirledi. Ülkemizi ekonomik buhrana sokanlar, acı reçeteyi, dolarla ihale alanlara değil, emekçiye çıkardı” dedi. Torun sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkenin nasıl yönetileceği, kaynakların kime harcanacağı, bir tercih meselesidir. Bizim tercihimiz de rantçılar değil, emekçilerdir. Takdir milletimizindir. İnanıyoruz ki milletimiz, ilk seçimlerde, halkımızı yoksulluğa mahkûm eden bu iktidara, ‘artık yeter’ diyecektir.”

Ankara - anka