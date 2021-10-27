"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EKİM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

G20 Liderler Zirvesi Roma'da yapılacak

27 Ekim 2021, Çarşamba 15:24
İtalya'nın G20 Dönem Başkanlığı, Roma'da 30-31 Ekim tarihlerinde yapılacak G20 Liderler Zirvesi'yle sona erecek.

Farklı kıtalardan gelişmiş ve yükselen ekonomileri aynı platformda bir araya getiren, dünya ekonomisinin yüzde 80’ini, dünya ticaretinin yüzde 75'ini ve dünya nüfusunun yüzde 60'ını temsil eden G20 ülkeleri, yeni bir liderler zirvesinde bir araya gelmeye hazırlanıyor.

1999 yılında maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının istişarelerde bulunması için oluşturulan, 2008’den bu yana devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren G20, ekonomik ve mali konular dışında son yıllarda dış politika, uluslararası ticaret, sağlık, iklim-çevre, fırsat eşitliği gibi konuların da yoğun şekilde ele alındığı bir platform olarak öne çıkıyor.

"Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" başlığı ele alınacak

G20 Dönem Başkanlığı'nı 1 Aralık 2020'de Suudi Arabistan'dan devralan İtalya, 2021 boyunca süren dönem başkanlığını, Roma'da 30 Ekim Cumartesi ve 31 Ekim Pazar günleri yapacağı G20 Liderler Zirvesi ile tamamlayacak.

Roma'daki zirvede, liderlerin çok taraflılık, eşitlik ve sağlık hizmetlerine erişimin garanti altına alınması, gelecekteki şoklara karşı direncin oluşturulması ve genel refahın desteklenmesi doğrultusunda hızlı bir salgın yanıtı sağlamaya odaklanmaları ve yeni taahhütlerde bulunmaları bekleniyor.

İtalya Başbakanlığının açıkladığı programa göre, G20 liderleri ilk gün oturumunda "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" başlığını ele alacak. Liderler zirvenin son gününde ise "İklim Değişikliği ve Çevre" ile "Sürdürülebilir Kalkınma" başlıklı oturumlarda bir araya gelecek.

İtalya, zirvenin ardından dönem başkanlığını Endonezya'ya devredecek.

Etiketler: G20 Liderler Zirvesi, Roma
Okunma Sayısı: 118
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Salgın istihdamı beklenenden kötü etkiledi

    G20 Liderler Zirvesi Roma'da yapılacak

    ÇAYKUR bu sene 860 bin 400 ton yaş çay aldı

    "Yeni grip salgını şiddetli geçebilir"

    "Dünya Keşmir'deki şiddete sırtını döndü"

    ABD Ankara Büyükelçiliği adaylığı Senato'da onaylanan Jeff Flake kimdir?

    TÜSEB'den TURKOVAC afişi

    "Dikkat kedi ve köpek çıkabilir"

    Fransa'daki gönüllü Müslüman gençlerden örnek bir adım

    Fransa, 7 cami ve derneği daha kapatıyor

    Müslüman öğrenciye terörist dedi, açığa alındı

    İnsan hakları 'iç mesele' değildir

    'Başbakan Hamduk yakında evine dönecek'

    Lübnan'a ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi

    Sağlık örgütlerinden uzun mesai tepkisi

    Dolar yükselmesin diye ne yapıyorsunuz?

    Elektriğe ''sessiz zam'' yapıldı

    Traktörümü satacağım

    Son 24 saatte 215 kişi vefat etti

    'Avrupa’daki asgari ücretle 4 kat fazla akaryakıt alınıyor'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Süreç kurbanlarının sonu gelmiyor: Hukukçu baba ve doktor kızının dramı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Dolar yükselmesin diye ne yapıyorsunuz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bediüzzaman umut kaşifi ve iman kahramanıdır
    Ahmet BATTAL

    Parsela non grata
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Taife-i Nisa
    Genel

    İnsan hakları 'iç mesele' değildir
    Cevher İLHAN

    “Büyükelçiler krizi”nin akıbeti
    Süleyman KÖSMENE

    İslâm’ın huzur veren hukuku

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.