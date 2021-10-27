G20 Liderler Zirvesi Roma'da yapılacak

İtalya'nın G20 Dönem Başkanlığı, Roma'da 30-31 Ekim tarihlerinde yapılacak G20 Liderler Zirvesi'yle sona erecek.

Farklı kıtalardan gelişmiş ve yükselen ekonomileri aynı platformda bir araya getiren, dünya ekonomisinin yüzde 80’ini, dünya ticaretinin yüzde 75'ini ve dünya nüfusunun yüzde 60'ını temsil eden G20 ülkeleri, yeni bir liderler zirvesinde bir araya gelmeye hazırlanıyor.

1999 yılında maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının istişarelerde bulunması için oluşturulan, 2008’den bu yana devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren G20, ekonomik ve mali konular dışında son yıllarda dış politika, uluslararası ticaret, sağlık, iklim-çevre, fırsat eşitliği gibi konuların da yoğun şekilde ele alındığı bir platform olarak öne çıkıyor.

"Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" başlığı ele alınacak

G20 Dönem Başkanlığı'nı 1 Aralık 2020'de Suudi Arabistan'dan devralan İtalya, 2021 boyunca süren dönem başkanlığını, Roma'da 30 Ekim Cumartesi ve 31 Ekim Pazar günleri yapacağı G20 Liderler Zirvesi ile tamamlayacak.

Roma'daki zirvede, liderlerin çok taraflılık, eşitlik ve sağlık hizmetlerine erişimin garanti altına alınması, gelecekteki şoklara karşı direncin oluşturulması ve genel refahın desteklenmesi doğrultusunda hızlı bir salgın yanıtı sağlamaya odaklanmaları ve yeni taahhütlerde bulunmaları bekleniyor.

İtalya Başbakanlığının açıkladığı programa göre, G20 liderleri ilk gün oturumunda "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" başlığını ele alacak. Liderler zirvenin son gününde ise "İklim Değişikliği ve Çevre" ile "Sürdürülebilir Kalkınma" başlıklı oturumlarda bir araya gelecek.

İtalya, zirvenin ardından dönem başkanlığını Endonezya'ya devredecek.