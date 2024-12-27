DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Erdoğan’ın, belediyelerin SGK Prim Borçları ile ilgili konuşurken “yetimin hakkını konserlerde yedirtmeyiz” dediğini hatırlatarak, “Elbette yedirtmezler! Garibin, yetimin hakkını kendileri yiyecekler!” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 1994’ten bu yana belediyeler üzerinden nasıl rant sağlanacağı, nasıl yetim hakkı yenilerek siyasetin finanse edileceği konusunda ‘ekonomist’ olan Erdoğan’ın, belediyelerin SGK Prim Borçları ile ilgili konuşurken “yetimin hakkını konserlerde yedirtmeyiz” dediğini hatırlatarak, “Elbette yedirtmezler! Garibin, yetimin hakkını kendileri yiyecekler!” dedi.

Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan uysal, “Dolandırıcı TÜİK’e sahte rakamlar açıklatarak, garantili ihalelerle yandaş şirketlere memleketin servetini transfer ederek, senyoraj haklarını alıp milyar dolarları swap piyasasında yiyerek, uçak filolarını büyüterek, yandaşlarını istihdam etmek için kurdukları ne idüğü belirsiz kurumlarda ballı maaşlar vererek, batacak yakınlarına zarar eden KOİ projelerini paslayarak, çiftçiyi üretemez hale getirip yakınlarına ithalat yaptırarak kendileri yiyecekler. Yiyorlar!” ifadelerini kullandı.

Mehmet Kara - ANKARA