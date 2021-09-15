Geçiş sürecini planlayalım

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parlamenter sistem isteyen siyasi partilerin ayrı ayrı kamuoyuna açıkladıkları sistem önerilerini tekleştirmek için ortak çalışma ve işbirliği çağrısı yaptı.

Babacan, muhalefetin sadece parlamenter sistemle ilgili model ortaya koymasının yetmeyeceğini, ayrıca seçimden den sonra yeni sisteme geçinceye kadarki sürecin, yani “geçiş sürecinin” de planlanması gerektiğini ifade etti. BBC Türkçe’nin haberine göre Babacan, böylece kafa karışıklıklarının önleneceğine, seçmene de güven verileceğine dikkat çekti: “Geçiş süreci çok önemli. Bizim sadece parlamenter sistemle ilgili model ortaya koymamız yetmez. Aynı zamanda mevcut sisteme göre yapılacak ilk seçimlerden sonra, yeni sisteme geçinceye kadar ara süreyi nasıl çalıştıracağız, geçiş sürecinde nasıl bir model uygulanacak, süresi ne kadar olacak, hepsinin çalışılması gerekiyor. Ama öncelikle birkaç ay içinde baktığımızda parlamenter sistemin tekleştirilmesi, bir sonraki aşamada da geçiş süreciyle ilgili mümkün olduğunca yine siyasi partiler arasında mutabakat zemini aranmasını biz çok önemli görüyoruz.”