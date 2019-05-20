Gerekçeli kararı Saray yazıyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 31 Mart’ta AKP’liye benzeyen seçmenlere İBB adayı için oy kullanmamaları için pusula verilmediğini iddia eden AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’a tepki gösterdi.

“Çalınan minare o kadar büyük ki kılıf uydurmak zor oluyor” diyen Öztrak, YSK’nın gerekçeli kararı için de, “200 sayfalık gerekçeli karar bu minareye kılıf olmaya yetecek mi” ifadesini kullandı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptaline ilişkin gerekçeli kararı açıklaması beklenirken bir basın toplantısı düzenledi. 200 sayfa olduğunu söylenen raporun Saray tarafından yazıldığını öne süren Öztrak, “Sandık milletin oyunu çalamayanlar seçimi çalmış milletin iradesine açıkça ihanet etmiştir. YSK’nın gerekçeli kararı daha açıklanmadı. AKP Genel Başkanı bugün açıklanacağını söylemişti. Bu 200 küsür sayfalık gerekçeli kararı yazan kim? Saray. Aslında YSK’nın bir tane asıl üyesi var. Sarayın kibirli kişisi. Diğer üyelerin hepsi yedek. Yazılan gerekçe, kuzuyu kapan kurdun kuzuyu suçlamasından başka bir şey olmayacaktır” diye konuştu. AA

Okunma Sayısı: 92

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.