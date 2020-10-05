Hak ihlâlleri yüz karası

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, AKP ve MHP’li isimler tarafından Anayasa Mahkemesi’ne yönelik olarak yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

Yeneroğlu yazılı açıklamasında, “Anayasa Mahke- mesi’ne değil, hak ihlallerine son verin” dedi. “AK Parti-MHP koalisyonunun Anayasa Mahkemesi’ne göz dikmesi, vatandaşlarımızın kamu gücü karşısında en temel haklarını etkin bir şekilde kullanabilmesine imkân tanıyan bir yargı organına dönük bir saldırıdır” diyen Yeneroğlu, “Bu saldırı önlenemezse insan hakları ihlâlleri daha da derinleşecek ve ülkemiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bugünkünden bile yoğun biçimde şikayet edilecektir” uyarısında bulundu. İşkence, kötü muamele, basın yasakları, tutuklamalar, KHK’lar, kayyumlar ve diğer tüm hukuksuzlukların Türkiye’nin rutini olmaması gerektiğini ifade eden Yeneroğlu, “Türkiye, insan hakları ihlalleriyle, işkencelerle, yasaklara, kayyumlarla ve baskılarla yönetilen üçüncü sınıf bir ülke olmayı hak etmiyor” dedi.

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