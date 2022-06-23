Hakikat güneş gibidir; gözlerinizi kapatsanız da içine sızar

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, AKP ve MHP’nin hazırlayıp Meclis’e gönderdiği ve komisyondan geçip genel kurulda görüşülecek “Dezenformasyonla Mücadele Kanunu”na tepki göstererek, “Seçimi kaybetme korkusu yaşayan AKP iktidarı, yeni bir baskı mekanizmasını devreye sokarak, basına ve sosyal medyaya ‘susun’ diyor. Haberlerin ve atılacak tweetlerin sınırlarını ‘dezenformasyonla mücadele’ kılıfıyla kendisi belirlemek istiyor” dedi.

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