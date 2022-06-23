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23 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Hakikat güneş gibidir; gözlerinizi kapatsanız da içine sızar

23 Haziran 2022, Perşembe
Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, AKP ve MHP’nin hazırlayıp Meclis’e gönderdiği ve komisyondan geçip genel kurulda görüşülecek “Dezenformasyonla Mücadele Kanunu”na tepki göstererek, “Seçimi kaybetme korkusu yaşayan AKP iktidarı, yeni bir baskı mekanizmasını devreye sokarak, basına ve sosyal medyaya ‘susun’ diyor. Haberlerin ve atılacak tweetlerin sınırlarını ‘dezenformasyonla mücadele’ kılıfıyla kendisi belirlemek istiyor” dedi.
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