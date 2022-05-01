Hâkim siyasî talimatla karar veremez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi davası, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’a yönelik mahkeme kararlarının hatırlatılması ile alakalı, “Onları bulundukları makamlardan alacağız, onların hiçbirisi hakim değil. Gayet açık, gayet net; hiçbirisi hakim değil. Siyasi talimata göre eğer bir yargıç karar veriyorsa o, yargıç değildir” dedi.

MEF Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğrencilerin soru, talep ve görüşlerini dinlerken, “Bir, siyasetin kirlilikten arınması lazım. Kirli siyaset olmaz. Yani parlamentoya gelen milletvekili iş takipçiliği yapmaz. Biz bunu istiyoruz ve biz darbe hukukundan Türk hukuk sisteminin tümünün arınmasını istiyoruz” dedi. Gezi davası, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’a yönelik mahkeme kararlarının hatırlatılması üzerine de Kılıçdaroğlu, “Onları bulundukları makamlardan alacağız, onların hiçbirisi hakim değil. Gayet açık, gayet net; hiçbirisi hakim değil. Siyasi talimata göre eğer bir yargıç karar veriyorsa o, yargıç değildir. Eğer toplumsal vicdan varsa, bizler haksızlıklar karşısında susmayacaksak, haksızlıklarla mücadele edeceksek, geçmişte bu topluma haksızlık yapanların bulundukları konumdan onları almamız lazım, demokratik yollarla, baskı kurarak değil” ifadelerini kullandı. AA

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