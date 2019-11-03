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3 KASIM 2019 PAZAR - YIL: 50

Hamaney açıkladı: ABD ile müzakere yasağı devam edecek

03 Kasım 2019, Pazar 15:30
İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Washington yönetimiyle müzakere yasağının devam edeceğini belirterek, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a 41 yıldır düşmanlık ettiğini söyledi.

Hamaney, "ABD ile görüşmeyi çözüm yolu olarak gösterenler yüzde yüz yanlış yapmaktadır." dedi.

Başkent Tahran'da lise ve üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Hamaney, ABD'nin Tahran Büyükelçiliği'nin 4 Kasım 1972'deki işgalinin 47'inci yıl dönümünde iki ülke arasındaki siyasi ilişkiler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

80 yaşındaki dini lider, Washington yönetiminin eskiye nazaran bugün daha zayıf olduğunu savunarak, "Bazıları tarihi tahrif ederek İran ile ABD arasındaki ihtilafların elçilik işgaliyle başladığını söylüyor ancak İran'ın ABD ile ihtilafı 1953'teki darbe ile başlamıştır ve İran halkını fasid bir yönetime bağlamıştır." ifadelerini kullandı.

"ABD uluslararası diktatörlüğünü bize kabul ettirmek istiyor"

ABD ile müzakere yapmanın hiçbir işe yaramayacağını ifade eden Hamaney, "ABD'nin siyasi açıdan sızma girişimlerini engellemenin bir yolu da, onlarla müzakere etmeyi yasaklamaktır. ABD ile müzakereleri sorunların çözüm yolu olarak gösterenler yüzde yüz yanlış yapmaktadır. ABD ile müzakerelerden hiçbir sonuç çıkmayacaktır. Çünkü onlar kesinlikle hiçbir imtiyaz vermeyecektir. ABD, yıllardır İran liderleriyle görüşmek için ısrar ediyor ancak İran bundan kaçıyor. İran liderleri ABD ile müzakere yapsaydı yaptırımlar hiçbir şekilde azalmayacaktı. ABD ezelden beri İran'a düşmanlık besliyor, uluslararası diktatörlüğünü bize de kabul ettirmek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Euronews Türkçe

Etiketler: Hamaney, İran, ABD, müzakere, yasak
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